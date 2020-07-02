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    • 02.07.2020 14:46
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    Son dakika: tedbirleri kapsamında 'de 49 daire ya alındı

    Gelen son dakika haberine göre, tedbirleri kapsamında 'nin Talas ilçesinde 49 daire ya alındı.

    O ilimizde 49 daire karantinaya alındı!

    Edinilen bilgiye göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Mevlana Mahallesindeki Anaşehir Siteleri'nde bulunan toplam 49 daire, nedeniyle ya alındı.

    Karantina altına alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklanırken, ihtiyaçlar ise Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacak.

    Başta Sağlık Müdürlüğü ve yetkililer olmak üzere salgının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini aktaran Mahalle Muhtarı Hacer Arık, "82 bin nüfusu geçmiş bir mahallemiz var. Muhtarlık olarak mahallemiz için elimizden geleni yapıyoruz. İl Sağlık Müdürümüz elinden geleni yapıyor. Onun haricinde biz de günlük olarak ilaçlamamızı, temizliğimizi yapıyoruz. Okullar, parklar, bahçeler günlük olarak temizleniyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyorum. Maske, temizlik, hijyen kurallarına özellikle temaslara. Biz elimizden geleni yapalım, takdiri Allah'a bırakalım" ifadelerini kullandı.

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