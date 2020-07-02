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    Başkan Erdoğan'ın jesti sonrası İçişleri Bakanı : Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan briket ev kampanyasına ladığı 50 evin ücretini 'a aktardı. İçişleri Bakanı resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan’a teşekkür etti ve vatandaşa bağış duyurusunda bulundu.

    Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağış yapmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlarımıza da duyuru yaptı.

    Bakan Soylu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İdlib Yardım Kampanyası'na destek olmak için; İDLİB yazıp 1866'ya veya" diyerek Kızılay ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bağış yapılacak diğer banka derneklerin hesap numarasını paylaştı.
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