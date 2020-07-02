Bakan Soylu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İdlib Yardım Kampanyası'na destek olmak için; İDLİB yazıp 1866'ya veya" diyerek Kızılay ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bağış yapılacak diğer banka derneklerin hesap numarasını paylaştı.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.



İdlib Yardım Kampanyası'na destek olmak için;

İDLİB yazıp

1⃣8⃣6⃣6⃣'ya 📲

veya ⬇️ pic.twitter.com/IBjgqrOCxZ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020