Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağış yapmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlarımıza da duyuru yaptı.
Bakan Soylu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İdlib Yardım Kampanyası'na destek olmak için; İDLİB yazıp 1866'ya veya" diyerek Kızılay ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bağış yapılacak diğer banka derneklerin hesap numarasını paylaştı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
İdlib Yardım Kampanyası'na destek olmak için;
İDLİB yazıp
1⃣8⃣6⃣6⃣'ya 📲
veya ⬇️ pic.twitter.com/IBjgqrOCxZ