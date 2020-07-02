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    • 02.07.2020 17:40
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    'nün "sivil imamı" 'ın eşi 'a 15 yıla kadar hapis istemi

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" 'ın eşi ve 'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", sanık 'ın, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    FETÖ'nün kilit ismiydi! 15 yıl hapis...

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve ise duruşmada hazır bulundu.

    Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını açıkladığı tutanağa geçirdi.

    Mütalaada, sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı, FETÖ elebaşı 'in talimatından sonra 'ya para yatıran Batmaz'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Abdullah Aymaz ile telefon görüşmelerinin tespit edildiği belirtildi.

    Tutuksuz sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın, 'a ait Beykoz Çubuklu'daki daireyi bedelsiz aldığı anlatılan mütalaada, darbe teşebbüsünden 4 gün önce de Kemal Batmaz ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

    Mütalaada, diğer sanık Mustafa Caymaz'ın, Kemal Batmaz'ın Ataşehir Bank Asya şubesinden çektiği 1 milyon TL'lik krediyi 519 bin ve 500 bin TL yatırarak kapattığı, sanık Gonca Batmaz'ı kızının 27 yıllık arkadaşı olmasından ötürü tanıdığı, Kemal Batmaz'ı da Gonca Batmaz ile nişanlılık sürecinden itibaren tanıdığı anlatıldı.

    Sanıklar Gonca Batmaz ile Cemal İbrahim Demirhisar hakkında iddianamedeki gibi mütalaada da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Mustafa Caymaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu yerine "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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