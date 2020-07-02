Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika pedagojik formasyon açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen "pedagojik formasyon" sertifika eğitimi ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Bu karar binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, Pedagojik formasyon kalktı mı? Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
FORMASYON KALDIRILDI MI? SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.
Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu.
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir.
Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik Formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere yönelik bir programdır. Tabii, diğer bölümlerde okuyan her öğrenci formasyon almak zorunda değildir. Kariyer olarak öğretmenlik yapmak gibi bir hedefiniz varsa formasyon almak zorunlu hale gelir. Şu an bulunduğunuz fakülte Eğitim Fakültesi ise ve örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı 'Öğretmenliği' okuyorsanız, formasyon almanız gerekmez. Çünkü bulunduğunuz bölümde size verilen eğitim, formasyon ile aynı durumda olur.
GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, eğitim fakültesi mezunu olmayıp öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen kişilerin almak için çaba sarf ettiği pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklamıştı.
Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" demişti.
KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?
Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB'den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.
FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?
Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.