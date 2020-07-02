GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, eğitim fakültesi mezunu olmayıp öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen kişilerin almak için çaba sarf ettiği pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklamıştı.

Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" demişti.

KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?

Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB'den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.