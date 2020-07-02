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    • 02.07.2020 23:42
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    'ın Digor ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

    'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. yapılan yazılı açıklamada, köyün 'dan kente gelen bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

    Kars'ta bir köy karantinaya alındı

    'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Digor'a bağlı Kocaköy köyümüzde karantina kararı alınmıştır."

    Köyün 'dan kente gelen bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

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