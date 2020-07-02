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    • 02.07.2020 23:45
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    İnsan hayatını hiçe saydılar! yle yaptılar

    ’de iki beton mikser sürücüsü trafikte arak tehlikeli yolculuk yaptı. Görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Yakalanan 2 sürücüye toplam 528 TL kesildi.

    İnsan hayatını hiçe saydılar! Beton mikseriyle yarış yaptılar

    'de iki nin tığı görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti.

    SÜRÜCÜLER YAKALANDI 528 TL CEZA KESİLDİ

    Ümraniye'de iki beton mikser sürücüsü trafikte yarışarak tehlikeli yolculuk yaptı. Mikserlerin yarış görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarla mikser sürücüleri Ferhat E. ve Yunus E. kıskıvrak yakalandı. Mikser sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine (Trafik güvenliği ve Düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan dolayı 132 TL uygulandı.

    Öte yandan 57/1-a maddesine istinaden (kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek) suçlarından dolayı 132 şer TL, toplamda ayrı ayrı 264 TL idari para cezası uygulandı.

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