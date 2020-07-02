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    • 02.07.2020 18:24
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    'den uyarısı: Yarın başlayacak hafta ortasına kadar sürecek

    1. Bölge Müdürlüğü ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, , , Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji uyardı: Hafta ortasına kadar sürecek

    1. Bölge Müdürlüğü ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, , , Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

    Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

    SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

    Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.


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