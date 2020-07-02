Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Dairenin kararını 15 gün içerisinde açıklaması beklenirken Ayasofya Camii 'nin ibadete açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek adına Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA ) 1 milyon imza kampanyası başlattı.Ayasofya Camii'nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek adına TÜGVA'nın düzenlediği 'ilmek ilmek örüyoruz vesloganıyla başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com/ adresinden imza atarak destek verilebileceği bildirildi.



AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI İÇİN DEV DESTEK

TÜGVA'nın başlattığı imza kampanyasına dakikalar içerisinde hem sosyal medyadan hem de kampanyanın sitesinden destek yağdı.







AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.





Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.