YouTube, Twitter ve Instagram kapatılacak mı sorusu özellikle bugünlerde çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya düzenlemesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, sosyal medyada nasıl düzenlemeler yapılacak? Netflix yasaklanacak mı? Sosyal medya yasağı olacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

YOUTUBE, TWİTTER VE INSTAGRAM KAPATILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara değinen Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Sosyal medya terörüne dikkat çeken Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.