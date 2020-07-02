"BUGÜN MÜZE OLARAK KULLANILAN AYASOFYA CAMİİ, FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN ŞAHSİ MÜLKÜDÜR"

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildikten sonra Ayasofya Camii'nin kendi mülküne alındığını vurgulayan Karaman, "Bugün müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi mülküdür. Bunu mahkemede de ifade ettik. Şahsi mülkü olma hasebiyle 1934 yılında verilmiş Bakanlar Kurulu kararıyla idari bir işlemle bu mülkiyet hakkının ihlal edilemeyeceğini biz iddia ediyoruz. Benzer şekilde İstanbul'da bulunan Kariye Camii ile alakalı da 2019 yılı Haziran ayında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir karar vermiştir. Bu kararı da dosyaya emsal karar olarak sunduk. Vakıf mülkü olan bir taşınmazın, vakıf senedinde cami-i şerif olarak belirtilmesi nedeniyle vakfeden olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesi dışında kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de azınlık vakıflarının bile mallarının mahkeme kararıyla iade edildiğini ifade eden Karaman, "Ülkemizde azınlık vakıflarının bile malları mahkeme kararıyla iade edilirken, İstanbul'un fatihi ve ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakfedilen bir taşınmazın halen cami vasfı dışında kullanılması, gerek Türkiye'deki Müslümanları gerekse tüm İslam alemini üzmektedir. Biz inşallah Danıştay'ın buna bir son vereceğini düşünüyoruz. Mahkeme kararını bekleyip hepimiz göreceğiz. Karar henüz açıklanmadı. Kararın İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre 15 gün içinde açıklanacağı kanunda yazıyor. Ne zaman açıklanacağı yüce mahkemenin takdirinde olan bir durum" açıklamasında bulundu.