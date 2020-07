Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz itibarıyla başlatıldığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da beş yıldızlı otellerde incelemede bulundu. Büyükelçi Sybiha, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki turizmin yeniden başlamasıyla ilgili görüştü. Büyükelçi Sybiha ve ekibi, Lara Barut Hotel'de konaklarken, aynı bölgedeki Concorde De Luxe Hotel ve Antalya Havalimanı'nda da incelemelerde bulundu. Büyükelçi Sybiha, yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesaplarından, kendi çektiği ve hazırlıklara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

'GÜVENLİ TURİZM İÇİN BÜTÜN HAZIRLIKLAR YAPILMIŞ'

Antalya'da olmaktan çok memnun olduğunu belirten Büyükelçi Andrii Sybii Sybiha, Vali Ersin Yazıcı'yı yeni görevi nedeniyle kutladı. Antalya'nın sadece turizm başkenti olmakla kalmayıp, çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Sybiha, Ukrayna'dan yılda 1,5 milyon turist getiren bir şehir olduğunu kaydetti. Dün itibariyle Ukrayna'dan ilk uçuşların ve turizmin yeniden iyi bir şekilde başladığını belirten Sybiha, "Biz gördük ki güvenli turizm için burada ciddi hazırlıklar yapılmış" dedi.

BÜTÜN KURALLARA UYGUN OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya'daki programına katıldığını hatırlatan Büyükelçi Sybiha, ardından da bir otele gelerek, bir turist gibi, koruma olmadan tatil yaptığını söyledi. Sybiha, "Gördüm ki her şey hazır, güvenli bir turizm için her şeyin hazır olduğunu gördüm. Ama özellikle Antalya'da bunları denemeye hazırım şu an. Sizin ciddi hazırlıklarınızı gördüm, otellerin maske, hijyen gibi bütün kurallara uygun olduğunu gördüm" diye konuştu.