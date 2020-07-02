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    • 02.07.2020 10:54
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    'da tarlalara eken şüpheli, sayesinde yakalandı

    Doğanhisar ilçesinde ile yanındaki çöplüğe ektiği, kurulan la tespit edilen Ramazan M. (38), operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 90 kilo 400 gram ele geçirildi.

    Tarlalara kenevir eken şüpheli, böyle yakalandı

    İl utanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ekimi yapıldığı yönünde aldıkları ihbar sonrası çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunan na ve 800 metre aşağısında çöplük olarak kullanılan arazideki kenevirlerin kim tarafından ekildiğini belirlemek için fotokopan kullanıldı. Bu kapsamda bölgeye konulan lar sayesinde kenevirleri eken kişinin, Ramazan M. olduğu tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ramazan M.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, tarlada yaptıkları aramalarda 3 kilogram, çöplük olarak kullanılan arazide ise kurutmaya bırakılan 87 kilo 400 gram olmak üzere toplam 90 kilo 400 gram ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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