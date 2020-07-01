

YOUTUBE , TWİTTER , NETFLİX KAPATILACAK MI?

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili net bir bilgi henüz verilmedi. Konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

YOUTUBE , TWİTTER , NETFLİX YASA TASARISI GELECEK Mİ?

Yasa tasarısını hazırlayan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk konuyu anlatırken ''Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada; 2018'in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019'un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" açıklaması yaptı.

Sosyal medyaya kimlik ile girilmesi konusu uzun süredir birçok ülkenin gündeminde

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bazı ülkeler tek elden hareket ettirilen yüz binlerce anonim hesap üzerinden birçok ülkede bilgi kirliliği yaratıyor.

Bu ülkelerin başında Çin'in geldiğini belirten araştırmaya göre bu yöntemi en çok kullanan ülkeler; Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Nitekim geçtiğimiz günlerde Twitter; Mısır, Suudi merkezli 8 bin hesabı silmişti.

Daha önce de Çin merkezli yalan haber yaydığı tespit edilen 936 hesap silinmişti. Brezilya'da ise seçimlerden önce Whatsapp'tan yayılan 100 bin fotoğrafın 50 binden fazlasının yalan bilgiyi yaymaya yönelik olduğu tespit edilmişti.