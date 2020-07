Youtube, Twitter, Netflix yasaklanacak mı? Sosyal medya siteleri yasaklanıyor mu?

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Aile olarak, birkaç gündür böyle can acıtıcı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini sosyal medyada paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini iletti. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar, içlerindeki kötülüğü ortaya saçarak bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet harekete geçerek bunlar hakkında işlem yapmaya başladı. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların değerlerine saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlığın artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün nedeni vardır. Bunlar ahlak sahibi değil. Biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir devletin torunlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak, görmek istemiyoruz.