KPSS NEDİR?

KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Yapılan bu sınav sadece 657 sayılı devlet memurluğu kanunu alanında gerçekleşti. Daha sonra sınavın alanı genişletirilerek öğretmenlik, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Daha sonra bu sınavın adı KPSS olarak 2002 yılında değiştirildi ve o tarihten günümüze aynı isim adı altında her sene yapılmaya devam ediyor.

KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR

KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.