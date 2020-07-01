Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 1, 2020

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.







ERDOĞAN: KONTROL EDİLMELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecralarının kontrol edilmesiyle ilgili bir hukuki düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını söylemişti.



Erdoğan, "Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzlenme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" demişti.

