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    • 01.07.2020 17:29
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    Son dakika: 'li 'dan lara temsilcilik açma çağrısı

    Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı , yaygın kullanım alanı bulunan ların 'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti.

    AK Parti'den sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı

    Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

    Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.



    ERDOĞAN: KONTROL EDİLMELİ
    Başkan , mecralarının kontrol edilmesiyle ilgili bir hukuki düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını söylemişti.


    Erdoğan, "Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzlenme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" demişti.

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