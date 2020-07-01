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    Başkan Erdoğan talimat verdi... 'nin gönderdiği sağlık yardımı 'e ulaştı

    Başkan 'ın talimatıyla yeni tip le (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında 'den 'a gönderilen tıbbi yardım malzemesi kentine ulaştı. ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını belirtti.

    Türkiye'nin gönderdiği yardım Kerkük'e ulaştı

    Türk yardım uçağı Uluslararası Kerkük Havalimanı'na iniş yaptı. Gönderilen sağlık yardım malzemeleri, Kerkük Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.



    Kerkük Valisi Rakan Said yaptığı açıklamada, her zaman Irak ve Iraklıların yanında olan Türkiye'nin bu kez sunmuş olduğu sağlık yardımlarıyla bir kez daha dostluk mesajı verdiğini söyledi.



    Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Irak ve Kerkük için bu yardımların önemli olduğunu vurgulayan Said, Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR KEZ DAHA KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI

    Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da söz konusu yardım için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



    Bu tıbbi malzemelerin Irak'ta giderek etkisini artıran Kovid-19'la mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Turan, yardım malzemelerinin bir kısmının da Musul ve Talafer'e gönderileceğini aktardı.

    Turan, hiçbir zaman Irak halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

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