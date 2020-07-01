KPSS başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve ödemenin hangi bankaya yapılacağı araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. 2020 yılı KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek sınavının başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de