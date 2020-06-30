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    • 30.06.2020 16:39
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    açıkladı: Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanan Hayta'nın mağduriyeti giderildi

    , oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paraları yanan Hayta hakkında güzel haberi Twitter'dan duyurdu. Albayrak, ", böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanan Gülşen Hayta'nın mağduriyeti giderildi

    'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu.

    BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ
    Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.



    NE OLMUŞTU?
    Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

    Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanan Gülşen Hayta'nın mağduriyeti giderildi
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