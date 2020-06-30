Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 01:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 01:59
    ABONE OL

    ’dan 100’üncü yük treni ’ya geçiş yaptı

    ’nın Arifiye ilçesinden çıkan malzemesi yüklü 100’üncü yük treni ’dan geçti. 887 tonluk beyaz eşya, alçıpen yüklü tren Marmaray’ı kullanarak, Asya kıtasından kıtasına geçen 100. yük treni oldu.

    Marmaray’dan 100’üncü yük treni Avrupa’ya geçiş yaptı

    Asya kıtasından kıtasına amaçlı 100. Yük treni 'dan geçiş yaptı.

    İhraç malzemesi taşıyan 15100 numaralı tren 30 Haziran'da 'nın Arifiye ilçesinden saat 20.50'de çıkış yaparak, saat 23.30'da İstanbul Söğütlü Çeşme İstasyonuna ulaştı. Tren ardından Marmaray'ı kullanarak Halkalı istasyonuna geçti.

    Tren daha sonra Halkalı'da aktarma yaparak Limanı'na ihracat konteynerlerine ulaştıracak. 13 vagondan oluşan Fransa ve İngiltere varışlı beyaz eşya ve alçıpen yüklü olan tren, 887 ton ağırlıkta. İhracat amaçlı tren, Marmaray'dan geçiş yapan 100. Yük treni unvanını aldı.

    Haberler Güncel Marmaray’dan 100’üncü yük treni Avrupa’ya geçiş yaptı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri