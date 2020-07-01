Memur alım- KPSS AİS ÖSYM başvurusu yap! KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran Salı günü başlıyor. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz'a kadar yapabilecekler. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bu kılavuz içerisinde 2020 KPSS ücretleri ve bu ücretlerin nasıl ödeneceği bilgileri yer alacak. Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 75 TL ücret ödemesi yapılmıştı. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran'da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse
banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
KPSS NEDİR?
KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Yapılan bu sınav sadece 657 sayılı devlet memurluğu kanunu alanında gerçekleşti. Daha sonra sınavın alanı genişletirilerek öğretmenlik, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Daha sonra bu sınavın adı KPSS olarak 2002 yılında değiştirildi ve o tarihten günümüze aynı isim adı altında her sene yapılmaya devam ediyor.
KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR
KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.
KPSS-A grubu kadro ne demektir?
KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS'den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.
B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?
KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.
KPSS sınavına kimler girebilir?
Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)
Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)
Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)
Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
KPSS nasıl yapılmaktadır?
Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.
KPSS öğretmenlik sınavı nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.