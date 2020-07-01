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    • 01.07.2020 23:32
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    kapsamında ve izleyiciyle buluştu

    İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında ve müzikseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı kanalından yayınlanan konserde, Özer ve Sayın sevilen şarkılarını seslendirdi.

    Zerrin Özer ve Ümit Sayın izleyiciyle buluştu

    İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

    Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

    İlk olarak sahneye çıkan ve "Dön bebeğim" isimli şarkıyla konsere başlayan Ümit Sayın, Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Tüm 'nin evlerindeyken güzel zaman geçirmeleri ve moral olması için düzenlenmiş bir gece. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nezaketinden dolayı, ince düşünmesi nedeniyle ve bu gece için çok teşekkür ediyoruz. Bütün amacımız güzel zaman geçirmek ve insanlara moral vermek, umarız başarırız. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Dinleyici ve izleyicilerimizle buluştuğumuz günler de gelecek inşallah. Bu moral ve güç ile o günlere de kavuşacağız inşallah."

    ZERRİN ÖZER'DEN, KERİM TEKİN ŞARKILARI
    Sayın'ın ardından sahneye çıkan "O yaz" isimli şarkısıyla konsere başlayan Zerrin Özer ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını işaret ederek, şunları söyledi:

    "Sayın Beyefendiye ve İstanbul Yeditepe Konserleri'nde, bizlerle sizlerle buluşturan İletişim Başkanlığına teşekkürlerimle ve saygılarımla efendim. Böyle güzel bir akşam yaşadık, minnettarız. Sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. Orkestram adına çok mutluyuz, iyilikle kalın sanatsever dostlar. Hepinizi çok çok seviyorum."

    Özer, elim bir trafik kazası sonucu 1998'de hayatını kaybeden şarkıcı 'in "Kar beyazdır ölüm" ve "Haykırsam dünyaya" isimli şarkılarını da okudu.

    Ümit Sayın ve Zerrin Özer'in ardından devam edecek konserlerde, Murat Kekilli-Merve Özbey ile Berkay ve Bengü sahne alacak.

    "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin 3 Temmuz'dan sonraki programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

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