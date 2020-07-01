KPSS başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve ödemenin hangi bankaya yapılacağı araştırılıyor. KPSS ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları 30 Haziran itibari ile başladı. Memur olmak isteyen adaylar başvurularını 8 Temmuz'a kadar yapabilecekler. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır. KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Peki KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
KPSS LİSE VE ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2020 yılı KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek sınavının başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
Lise ve ön lisans KPSS sınavları en son 2018 yılında yapılmış ve başvuru ücretleri 60 TL'ydi. 2018 yılında lisans KPSS başvuru ücreti de 60 TL'ydi.
Buna göre bakacak olursak 2020 yılı Lise ve Ön Lisans KPSS başvuru ücretinin de 80 TL olacağı görülüyor.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse
banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.