KPSS başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve ödemenin hangi bankaya yapılacağı araştırılıyor. KPSS ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları 30 Haziran itibari ile başladı. Memur olmak isteyen adaylar başvurularını 8 Temmuz'a kadar yapabilecekler. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır. KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Peki KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de