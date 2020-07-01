Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.
PKK'LI TERÖRİSTLER GEÇİŞ YOLUNA TUZAKLAMIŞLAR
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, askerler geçiş yolu olarak kullandıkları güzergahta 10 kilo el yapımı patlayıcı, 12 pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirdi.
Güvenlik güçlerince el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edilirken, ildeki terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.