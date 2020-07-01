PKK'LI TERÖRİSTLER GEÇİŞ YOLUNA TUZAKLAMIŞLAR

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, askerler geçiş yolu olarak kullandıkları güzergahta 10 kilo el yapımı patlayıcı, 12 pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirdi.