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    • 01.07.2020 11:45
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    zirvesi bugün Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında dijital olarak yapılacak

    Son dakika haberi.... Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Formatında Türkiye- Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak. İşte Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bizzat katılacağı zirvede ele alınacak konular.

    Bölgenin kaderini belirleyecek zirve!

    Bugün saat 14.00'ü gösterdiğinde beklenen zirvesi video konferans yöntemiyle başlayacak. Başkan Erdoğan, lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir zirve gerçekleştirecek.

    İDLİB'DEKİ SON DURUM MASADA
    Astana zirvesinin gündeminde var. İlk olarak 'deki son durum konuşulacak başlıklar arasında. 5 Mart'ta Türkiye ve Rusya bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Çatışmalar durmuş ve Türk-Rus ortak devriyeleri atılmaya başlanmıştı. İdlib'deki gelişmelerin seyri bu zirvede masaya yatırılacak.

    SURİYE'DE GEÇİŞ SÜRECİ
    Bir de Suriye'de siyasi geçiş süreci var. Bunun bir bileşeni olan yeni anayasa görüşmeleri var. Esad rejimi ve muhaliflerin seçtiği gruplar arasında. Suriye'nin bu görüşmelerde irrasyonel talepleri olduğunu söylemişti.

    Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve 'nın Suriye uzantısı arasındaki bazı diyalog çabaları da gündeme gelecek başlıklar arasında. Zirvede Libya ve koronavirüsle mücadele başlıklarının da konuşulması bekleniyor.

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