Bugün saat 14.00'ü gösterdiğinde beklenen Astana zirvesi video konferans yöntemiyle başlayacak. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir zirve gerçekleştirecek.

İDLİB'DEKİ SON DURUM MASADA

Astana zirvesinin gündeminde Suriye var. İlk olarak İdlib'deki son durum konuşulacak başlıklar arasında. 5 Mart'ta Türkiye ve Rusya bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Çatışmalar durmuş ve Türk-Rus ortak devriyeleri atılmaya başlanmıştı. İdlib'deki gelişmelerin seyri bu zirvede masaya yatırılacak.





SURİYE'DE GEÇİŞ SÜRECİ

Bir de Suriye'de siyasi geçiş süreci var. Bunun bir bileşeni olan yeni anayasa görüşmeleri var. Esad rejimi ve muhaliflerin seçtiği gruplar arasında. Suriye'nin bu görüşmelerde irrasyonel talepleri olduğunu söylemişti.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasındaki bazı diyalog çabaları da gündeme gelecek başlıklar arasında. Zirvede Libya ve koronavirüsle mücadele başlıklarının da konuşulması bekleniyor.

