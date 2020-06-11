FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün malvarlığı incelendi. 10 milyon doları aşan yatırım hesabı bulunduğu belirlendi. Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkisi de soruşturulan Öz'ün, Bursa'da 1'i kendisi, 3'ü eşinin üzerine kayıtlı 4 evinin olduğu tespit edildi. Banka kayıtlarına göre Zekeriya Öz, dolar ticaretine 17-25 Aralık darbe girişimleri öncesinde başladı. 18 ay içinde 10 milyon dolarlık işlem yaptı. Öz'ün, operasyon emirlerini vermeden önce dolar satın alması da dikkati çekti. 17 Aralık'tan 1 gün önce 800 bin liralık, 25 Aralık'tan 1 gün önce de 850 bin liralık dolar satın aldığı belgelendi. Halen Almanya'da lüks villada yaşayan firari Öz'ün kaçmadan önce tüm banka hesaplarını boşalttığı ifade edildi.