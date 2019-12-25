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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 11:05

’li ’nde 18 işçinin işine son verildi

’li belediyelerdeki işçi kıyımı bu kez CHP’li ’ne sıçradı. CHP’li Başkan, 18 işçiyi kapının önüne koydu. Başkan , göreve başlaması ardından Müdürlüğü’ne kardeşini atamasıyla gündeme gelmişti.

CHP’li belediyede 18 işçinin işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 'li 'nun gelmesi ardından belediyede büyük bir işçi kıyımı yaşanmış, yaklaşık 5 bin kişi işten çıkarılmıştı. Aynı işçi kıyımı 'nin dört bir tarafındaki CHP'li belediyeler tarafından da yapılıyor…

CHP'Lİ BAŞKAN İMZA ATTI
Son kıyım haberi ise CHP'li 'nden geldi. Belediye Başkanı 18 işçiyi kapının önüne koydu. Bahane olarak ise sözleşmelerinin bitmesini gösterdi. İşçilere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı imzalı bir belgeyle işten atıldıkları bildirildi.

İŞTE O BELGE
İşten çıkarılma belgesinde şu satırlara yer verildi: "… Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7/1-b'sinin 'Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi' ve yine 5. Maddenin 'Sözleşme süreleri mali yıl il sınırlıdır' hükümleri doğrultusunda; performans düşüklüğü, mevcut personel sayısı, iş durumu, kurumumuzun ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alındığında, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona ermesine müteakip 13 Aralık 2019 tarih ve … sayılı Başkanlık Makamının Onayı gereğince 2020 yılı için sözleşmeniz yenilenmeyecektir."

KARDEŞ KIYAĞI
Bilindiği gibi Aydın'ın CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay göreve gelmesi ardından ilk icraat olarak kardeşini Müdürü olarak atamıştı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay, Sağlık İşleri Müdürü olarak görünüyor.

SABAH

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