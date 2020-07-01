Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok bitti mi? 1 Temmuz TV 8 yayın akışı

SURVİVOR NİSA SERCAN OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Yaklaşık iki ay önce Sercan Nisa'ya duygularını açmış ve red yanıtı almıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanınca Nisa'nın ismini söylemesi olayların yeniden ateşlenmesine neden olmuştu. Sebebi ise Nisa'nın Sercan için "bunu intikam için yaptı, ilk fırsatta yapacağını biliyordum" demesiydi. Bunun üzerine ikili arasında ada konseyinde tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı devreye girdi ve olayı aydınlatmayı başardı, işte yaşananlar...

"HEP KORUYUCU BEN OLDUM"

Ada konseyinde konuşan Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.

Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.

Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."

SURVİVOR NİSA NE CEVAP VERDİ?

Bunun üzerine Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!

Ya boşver, söylemeyelim..."