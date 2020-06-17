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    • 17.06.2020 08:27
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    Başkan 'dan Ayasofya açıklaması: İnşallah namazımızı kılarız

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katılan Başkan , önemli kararlar aldı. Toplantıya kurul üyeleri , , , , ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı da katıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, MYK toplantısında “ için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması!

    Başkan önceki gün düzenlenen MYK toplantısında, " için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" değerlendirmesi yaptı.

    Toplantıda 15 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılınması yönünde de öneride bulunuldu. Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesap ve 'nin raporu da gündeme geldi.

    Bir kurmayın "Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere özellikle yaptırıyorlar. raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar, böyle bir sonuç çıkması da olağan, bu insanlara yaptırmaları Türkiye'yi hedef almaktır ve tercihtir" sözleri üzerine Erdoğan bu fikre katıldığını belirterek, "Rapor taraflı" yorumunu yaptı. Erdoğan, Twitter'ın tarafsız davranmadığını da sözlerine ekledi.

    MECLİS BAŞKANLIĞI
    Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıda 12 Temmuz'da yapılacak Meclis Başkanlığı i ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. "Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması" önerisi de yapıldı. Erdoğan "Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım" talimatı verdi. AK Parti'nin 5 grup başkan vekilinden 2-3'ünün değişmesi bekleniyor.

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