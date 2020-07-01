Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk gösterdi. Vaka, ölüm ve iyileşen sayıları bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının 5 bin 131 olduğunu açıkladı. İşte 1 Temmuz korona tablosu...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 500 bini, can kaybı 510 bini, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 727 bini aştı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 704 bine, can kaybı 129 bin 170'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 124 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 383 bine ulaşırken, can kaybı 58 bin 927'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 757 bin 462 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 647 bin 849'a, can kaybı 9 bin 320'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 412 bin 650 oldu.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 18 bin 256 artarak 585 bin 792'ye ulaşırken, 17 bin 410 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 337 bin 836 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 730'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 312 bin 654'e yükseldi.
İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı. Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.
AB 14 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMALARINI KALDIRACAK
İspanya'da toplam vaka sayısı 296 bin 351'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 28 bin 355 olarak güncellendi.
İtalya'da can kaybı 23 artarak 34 bin 767'ye, toplam vaka sayısı 240 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı 190 bin 248'e ulaştı.
Fransa'da ise vaka sayısı 164 bin 801'e yükselirken, can kaybı 30 artarak 29 bin 843 oldu. Ülkede 75 bin 649 kişi iyileşti.
Salgın nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak.
Senegal yönetimi, salgın nedeniyle 23 Mart'ta ilan ettiği acil durum ve sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldı.
Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine virüsün yoğun görüldüğü 10 semtte zorunlu haller dışında evden çıkılmasına izin verilmeyecek.
Özbekistan'da halka açık yerlerde gündüz 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi, gece ise sokağa çıkılması yasaklandı.
Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.