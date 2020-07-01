Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk gösterdi. Vaka, ölüm ve iyileşen sayıları bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının 5 bin 131 olduğunu açıkladı. İşte 1 Temmuz korona tablosu...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.