Bu yıl adli tatil var mı? Adli tatil olacak mı? Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil var mı? Adli tatil olacak mı? 2020 adli tatil hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Her yıl yapılan adli tatilin bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle adliyeler birkaç ay boyunca kapalı kalmış ve işlemler durdurulmuştu. Adliyede işlemleri olan ve adliyede çalışan kişiler adli tatil olup olmadığını sorguluyor.

ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil kendisine pek çok kanunda farklı tanımlamalar ile yer bulmuştur. Kanunlarda adli tatil, çalışmaya ara verme, izin ve çalışmaya ara verme ya da adli ara verme işleri olarak tanımlanmıştır. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemektedir. Bu dönemde yalnızca kanunlarla belirlenmiş olan birtakım işler hariç mahkemeler dava ve işlem yürütmemektedir.

İŞ DÜNYASI TATİL İSTEMİYOR!

Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, AGS Global Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 1000'in üzerinde iş insanıyla online gerçekleştirilen araştırma; koronavirüs sürecindeki hukuki riskler ve uyuşmazlıklarla ilgili de önemli sonuçları içeriyor.