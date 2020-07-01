Bu yıl adli tatil var mı? Adli tatil olacak mı? Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil var mı? Adli tatil olacak mı? 2020 adli tatil hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Her yıl yapılan adli tatilin bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle adliyeler birkaç ay boyunca kapalı kalmış ve işlemler durdurulmuştu. Adliyede işlemleri olan ve adliyede çalışan kişiler adli tatil olup olmadığını sorguluyor.
ADLİ TATİL NEDİR?
Adli tatil kendisine pek çok kanunda farklı tanımlamalar ile yer bulmuştur. Kanunlarda adli tatil, çalışmaya ara verme, izin ve çalışmaya ara verme ya da adli ara verme işleri olarak tanımlanmıştır. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemektedir. Bu dönemde yalnızca kanunlarla belirlenmiş olan birtakım işler hariç mahkemeler dava ve işlem yürütmemektedir.
İŞ DÜNYASI TATİL İSTEMİYOR!
Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, AGS Global Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 1000'in üzerinde iş insanıyla online gerçekleştirilen araştırma; koronavirüs sürecindeki hukuki riskler ve uyuşmazlıklarla ilgili de önemli sonuçları içeriyor.
Araştırma kapsamında salgın sürecinde katılımcıların üzerinde durduğu üç hukuki risk alanı; sözleşmelerdeki mücbir sebep düzenlemesi (yüzde 42,6), iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları (yüzde 41,8) ve alacakların güvenli tahsilat yöntemleri (yüzde 41) olarak öne çıkıyor.
Tüm ticari ilişkilerde sözleşme kullanımı (yüzde 37,8) ve çek-senet uygulamaları (yüzde 34,3) diğer risk alanları olarak dikkat çekiyor. Bu sonuçlar, iş dünyasının salgın etkisiyle sözleşmelerin mücbir sebeplerle uyarlanması ve iş sağlığı-güvenliği endişesi taşıdığını gösteriyor. Tespitler aynı zamanda yargı sistemine yeni iş yükü geleceğini ortaya koyuyor.
Katılımcıların yüzde 61'i yargı faaliyetlerinin durmasının işletmelerini hiç etkilemediğini belirtirken, olumsuz etkilediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 34,7. Ancak buna rağmen araştırmaya katılan iş dünyası temsilcilerinin yüzde 72,1'i aksayan yargı hizmetlerinin telafi edilmesi için adli tatilin 2020 yılı için iptal edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
BU YIL ADLİ TATİL VAR MI?
İş dünyası, koronavirüs nedeniyle uzayan yargı süreçlerinin olumsuz etkilerinin azaltılması için bu yıl "adli tatil" uygulamasının iptalini istiyor.
Avukat Elvan KILIÇ, Coronovirüs salgını sonrası adli süreç hakkında merak edilenleri açıkladı.
Adli tatil konusunda ise; adli tatil mevzuatımızda 20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Süreçlerin durdurulmasına ilişkin tartışmalarla birlikte adli tatil sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin belirsizlik de ortaya çıktı. Ancak adli tatilin kaldırılması ile ilgili herhangi bir karar mevcut olmadığından, mahkemeler salgınla ilgili alınan önlemleri ve adli tatil dönemini göz önünde bulundurduğundan, duruşma tarihlerini eylül ayı ve sonrasına verdiğinden adli tatil yine belirtilen tarihlerde gerçekleşecektir. Kaldı ki adli tatilin öne alınması veya iptali mevzuat değişikliği gerektirmektedir.
Davaların bu süreçte ertelenmesi vatandaşın aradığı hakkını geç elde etmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ertelenen dosyalarda sadece hak arama süreci uzatılmıştır. Sürecin uzaması dışında dosya üzerinde yapılan işlemlerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu söz konusu değildir. Tutuklu yargılanan dosyalar devam ettiğinden o dosyalarda coronavirüs gibi mücbir sebepten kaynaklanan hak kaybı durumu yoktur.
ADLİ TATİL OLACAK MI?
Bu yıl adli tatilin olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişme oldukça detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.