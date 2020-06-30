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    Son dakika: 'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberine göre , Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93’e yükseldi.

    PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

    , Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükselmiştir" denildi.

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