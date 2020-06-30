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    • 30.06.2020 15:54
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    'dan "" tepkisi: Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?

    haberi... , son günlerde haberlere konu olan görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. , "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca uyardı: Hangi arkadaş ister?

    İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen eğlenceleri son sürat devam ediyor. Önceki akşam Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu gruptakiler araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı. Kuralları hiçe sayan grup, bir çok insanın hayatını tehlikeye attı, trafiğin uzun süre durmasına neden oldu.

    Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik magandalarını yakaladı.

    BAKAN KOCA'DAN TEPKİ
    Fahrettin Koca, son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    'nın açıklaması şöyle:

    "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" tepkisi: Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?
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