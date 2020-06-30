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    • 30.06.2020 15:37
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan "" müjdesi: 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Türkiye'de ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

    Fuat Oktay'dan yatırım müjdesi
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

    Türkiye'de ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz.


    Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.


    Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk.
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "yatırım" müjdesi: 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz!
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