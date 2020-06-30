Çetin Gören kimdir? Kırmızı bültenle aranıyordu! Çetin Gören suçları nelerdir?

Çetin Gören kimdir? Çetin Gören suçları nelerdir? INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve cezaevi firarisi olduğu bilenen örgüt lideri Çetin Gören gözaltına alındı. "Bataklık" adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Çetin Gören'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Çetin Gören kimdir? Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti.

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Narkotik Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik bir yıl önce araştırma başlattı.

Büyük bir gizlilik içerisinde süren soruşturma sonrasında düğmeye basıldı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefteki 94 isimden 67'si gözaltına alındı.