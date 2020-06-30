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    • 30.06.2020 18:10
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    Esenyurt'ta korkutan yangın

    Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelip yangını söndürürken, dairede hasar oluştu.

    Esenyurt'ta korkutan yangın! Büyük panik yaşandı

    Esenyurt'ta 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yoğun dumanın çıktığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dairede hasar oluştu.



    Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

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