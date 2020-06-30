Son dakika: Van Valiliği açıkladı: Van gölünde kaybolan yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı





NE OLMUŞTU?

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde yer tespiti için yürütülen arama tarama çalışmalarına katıldı.



Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları bugün de havadan ve gölde yürütülüyor.

