



"İLK VAKADA BU SÜRECE HAZIRDIK"

MEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gülden Ersöz, hastanede bugüne kadar korona virüsle ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları ve bundan sonraki süreci anlattı.

Korona virüslerin aslında solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve her yıl gördükleri virüsler olduğunu belirten Prof. Dr. Ersöz, "Fakat bu yıl gördüğümüz, daha önce tanımadığımız, daha önce insanda hastalık yapmamış bir formüldü. Mersin'de ilk vakaların görüldüğü günlerde biz hemen hemen bu sürece hazırdık. Hastanemizde hastanın kabulünden tedavisine, hastanenin dezenfeksiyonundan morg hizmetlerine kadar her aşamayı biz öncesinde planladık, kendi hazırladığımız rehberimizde yazdık" diye konuştu.