Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Böylece bir süredir merak edilen Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği uzatıldı mı sorusu yanıt bulmuş oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." ifadelerini kullandı.