Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Böylece bir süredir merak edilen Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği uzatıldı mı sorusu yanıt bulmuş oldu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." ifadelerini kullandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.
İşte ödeme tarihleri:
T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.