KPSS başvuruları başladı! 2020 KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? Kılavuz yayınlandı!

Beklenen an geldi ve ÖSYM KPSS başvuru ekranını adayların erişimine açtı. 2020 KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı ve nasıl işlem yapılacağına dair bilgilere yer verildi. Binlerce vatandaş ÖSYM sitesinde yoğunluk oluşturuyor ve 2020 KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? Sorusunun yanıtını arıyor. 2020 KPSS başvuru ücreti de belli oldu ve ödenecek yerler kılavuz içerisinde açıklandı.

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2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ



KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.