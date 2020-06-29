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    • 29.06.2020 09:12
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    15 alınacağını duyurdu

    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda () 15 yeni istihdam edilecek. Başvurular (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    TÜBİTAK'tan 15 personel ilanı

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına alımı yapılacak.

    Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında 'da görevlendirilecek.

    Başvurular 20 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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