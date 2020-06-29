FETÖ'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan yine CHP ile iş birliğinde.
Türkiye'nin ismini CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan FETÖ soruşturmasıyla duyduğu ve FETÖ'nün kasası olduğu tespit edilen Erkan Karaarslan Aydın'da örgüt provokasyonuna devam ediyor.
Karaarslan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın'dayım. Yoğun çalışıyorum. Ayrıldığımı, yalnız olduğumu söyleyenler, saat 20.00 de otelin lobisinde ki toplantımıza beklerim" ifadeleri hain terör örgütü FETÖ'nün içten içe ülkeyi bölme çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NDAN DAVET
Daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan milyonlarca liralık ihale aldığı bilinen Karaarslan'ın bu sefer yine CHP'li bir belediye olan Aydın Belediyesi ile çalıştığı ortaya çıktı.
Karaarslan yaptığı paylaşımda CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisini davet ettiğini belirtti.
HASAN SABBAH'A ÖVGÜ
Öte yandan Karaarslan'ın 27 Haziran'da yaptığı paylaşımda FETÖ'nün ilham kaynağı olan Hasan Sabbah'ı övmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
MERKEZ ÜSSÜ AYDIN!
İstanbul CHP Büyükşehir belediye Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Ataşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Adalar Belediyesi, İzmir Bayraklı Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi daha birçok belediyede kadrolaşan Erkan Karaarslan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kendisine merkez üssü olarak seçti.
CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ'TAN KARAARSLAN'IN ADAMINA İHALE!
Karaarslan'ın adamı olduğu bilinen Erdoğan Öztürk, CHP'li Mansur Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür yardımcılığına alınmıştı. Öztürk'ün, daha sonra Başkan Yavaş tarafından ASKİ Genel Müdürü yapıldığı öğrenilmişti.
CHP'Lİ BEYLİDÜZÜ BELEDİYESİ'NDEN KARAARSLAN'A USULSÜZ İHALE!
Geçtiğimiz Ocak ayında CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin FETÖ imamına ihale verdiği tespit edilmişti. Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan iddianamede Erkan Karaarslan'ın belediyenin gelirlerini artıracağı iddiasıyla ihaleler aldığı yer almıştı. Savcılık Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 10'u belediye çalışanı toplam 13 kişi hakkında ceza istemişti.
TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER