CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NDAN DAVET

Daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan milyonlarca liralık ihale aldığı bilinen Karaarslan'ın bu sefer yine CHP'li bir belediye olan Aydın Belediyesi ile çalıştığı ortaya çıktı.

Karaarslan yaptığı paylaşımda CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisini davet ettiğini belirtti.