Diyanet TV Kur’an kursu ders saatleri! Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV frekansı…

Diyanet TV Kur'an kursu ders saatleri araştırılmaya başlandı! Yaz Kur'an kursları bu yıl online olarak Diyanet TV'den yayınlanıyor. Diyanet TV nasıl izlenir sorusu gündeme oturdu. Çocuklarını Kur'an kursuna götürmek isteyen aileler için bu yıl uzaktan eğitim olacak. Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek. İşte, Diyanet TV izleme yolları!
KUR'AN KURSU DERS SAATLERİ!
Hafta içi her gün Diyanet TV'den yayınlanacak dersler, 3 kuşak halinde ekrana gelecek.
Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de yayınlanacak.
Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.
6 hafta devam edecek Yaz Kur'an Kursları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz" dedi.
KİTAPLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.
Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan 'Yaz Kur'an Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak 'EHYS' üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4
D-Smart: Kanal 104
Digiturk: Kanal 68
Tivibu: Kanal 49
Teledünya: Kanal 43