Diyanet TV Kur’an kursu ders saatleri! Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV frekansı…

Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

6 hafta devam edecek Yaz Kur'an Kursları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz" dedi.