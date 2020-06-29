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    • 29.06.2020 17:16
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    Son dakika: 'da binlerce ele geçirildi! Kaçakçılar gözaltında

    Son dakika haberine göre Esenler'de, ekipleri tarafından yapılan operasyonla 6 bin 228 ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

    Binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi!

    çılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollardan yurda getirilen elektronik ürünlerin ticaretinin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Esenler Tekstilkent bölgesinde takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

    Kamyonette yapılan aramada 6 bin 228 kaçak ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

    Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunmayan cep telefonlarının, kayıtlı cihazların (İMEİ) numaralarının çalınarak kopyalanması yöntemiyle yasal hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi! Kaçakçılar gözaltında
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