Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2020 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2020 17:14
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bilgi verildi.

    Bakanlıktan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama

    , Twitter üzerinden celp ve sevk işlemlerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyurunun yayınlandığı bildirildi.

    CELP VE SEVKLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır."

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri