Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden celp ve sevk işlemlerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyurunun yayınlandığı bildirildi.

Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/JR8xvccPMm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2020

CELP VE SEVKLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır."