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    o iddia sonrası harekete geçti! 'den 30 dakika erken çıkarılmışlardı...

    , İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 'ye giren 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

    Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

    Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.

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