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    • 29.06.2020 16:47
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    : 'da siz dolaşmak yasaklandı

    haberi... Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren siz dolaşmak yasaklandı.

    O ilde maskesiz dolaşmak yasaklandı

    Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, virüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

    Çankırı'da vatandaşlara kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı ancak bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği ve vaka sayısındaki artışın devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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