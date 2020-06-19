Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok ilde maske yasağı geldi! Uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesildi





Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından İstanbul ve diğer birkaç ilde maske zorunluluğu getirileceğinin sinyali verilmişti. Beklenen oldu. İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale getirildi. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararı alındı. İstanbul başta olmak üzere 45 ilde yeni karara büyük destek geldi. Ancak bazı vatandaşlar bu yasağa uymayınca 3 bin 150 lira ceza aldı.



