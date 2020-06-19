Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok ilde maske yasağı geldi! Uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesildi

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından İstanbul ve diğer birkaç ilde maske zorunluluğu getirileceğinin sinyali verilmişti. Beklenen oldu. İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale getirildi. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararı alındı. İstanbul başta olmak üzere 45 ilde yeni karara büyük destek geldi. Ancak bazı vatandaşlar bu yasağa uymayınca 3 bin 150 lira ceza aldı.
İstiklal Caddesi'ndeki bazı gençler, maske takmadı!
Polis, salgın tedbirlerini denetledi. Uymayana cezayı kesti.
COVİD-19 YÜZÜNDEN KARAVAN SATIŞLARI PATLADI
Salgın alışkanlıkları değiştirdi. Vatandaşlar tatil için karavana yöneldi.
Ancak araçlar kısa sürede tükendi. Şirketler Ekim ayına gün verdi.
YA MASKE YA CEZA
İstanbul'da 'Coronavirüs'ten kurtulduk' havası bitti… Maske zorunluluğu kentin birçok noktasında karşılık buldu. Maske takmayanlar ise 3 bin 150 liralık ceza ile tanıştı
KAÇMAYA ÇALIŞTI YAKALANDI
Maske takmadığı için kaçmaya çalışan bir vatandaş, amacına ulaşamadı. Genç adam, özür diledi ve maske taktı.
45 İL LİSTEDE
İstanbul, Ankara ve Bursa'nın dışında hangi illerde maske zorunluluğu var? Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.
Taksim'de maske takmayanlar dikkat çekti.
DENETİM VAR
Başta İstanbul olmak üzere 45 ilde maske denetimi dikkat çekti.
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Maske takmamakta ısrar eden bir bayana 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
ÖNLEM YORGUNLUĞU
Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgınla mücadelede artık gücün toplumun elinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Almanya kurallara çok iyi uyabiliyor. Biz de genel olarak bunları yapmayı biliyoruz; ama yapmıyoruz. Burada çeşitli kültürel farklılıklar, önemsememe, 'önlem yorgunluğu' dediğimiz önlem almaktan yorulma ve tükenmişliğe girme olabiliyor" dedi.
KUZU KUZU TAKTI
Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde mısır satan Mehmet Beşir Sain, evinde beslediği ve yanından hiç ayırmadığı kuzusu "Boncuk"a maske taktı.
SAMBACILAR PANİKTE
Brezilya'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 269 artarak 46 bin 510'a yükseldi. Vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye çıktı. Yetkililer, "Mezar sorunu yaşamaya başladık" dedi. Yetkililer, "Bu virüs çok daha etkin. Maalesef önlemler işe yaramıyor" dedi.
DÜNYA DUYDU
Çizgi kahramanlar da 'yeni normal' gereği artık maskeli oldu. Kızıl Maske ve Zagor. Dün sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar olarak dikkat çekti.
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün bin 304 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, "Vaka sayısında önceki güne kıyasla 125 azalma oldu" dedi.