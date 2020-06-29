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    • 29.06.2020 11:02
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    söndürme uçağı 'da ilk defa kullanıldı

    Orman larına müdahale etmek amacıyla kiralanan lar, bugün ’nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı.

    Orman larına müdahale etmek amacıyla kiralanan lar, bugün 'nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı. Kiralanan amfibik uçaklar böylelikle 'da ilk kez kullanılmış oldu.

    YANGINA AMFİBİK UÇAK DA MÜDAHALE ETTİ

    'de Kayışdağı Ormanı'nda bugün çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iki helikopter müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına aynı zamanda amfibik uçak ile de müdahale edildi.

    4 UÇAK 2020 İÇİN KİRALANDI

    4 adet amfibik uçak, 2020 yılında yaşanacak muhtemel orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmıştı. Kiralanan amfibik uçaklar, İstanbul'da ilk kez bugün Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangında kullanılmış oldu.

    Haberler Güncel Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk defa kullanıldı
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