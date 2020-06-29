KADINLARDA EN ÇOK KUAFÖRLER ETKİLENDİ

NTV'de yer alan habere göre, bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından 31'i kuaförken, 23,4'ü ise yerel yöneticiydi.